Fran García Huidobro sufrió accidente en aeropuerto de Lima luego de grabación de «El Internado»: Tuvo que dirigirse a la clínica

En las últimas horas, Francisca García-Huidobro alertó a sus seguidores luego de informar a través de sus redes sociales que sufrió un inesperado accidente.

Esto fue en el marco de las grabaciones de «El Internado», el nuevo reality de Mega. Es importante destacar que «La dama de Hierro» es parte de los «cara a cara» del encierro.

En este contexto, es que tuvo un percance en el aeropuerto de Lima. Según detalló, se tuvo que trasladar rápidamente a una clínica luego de una caída. Esto no pasó desapercibido y generó preocupación entre sus seguidores.

¿Cuál fue el accidente que sufrió Fran García Huidobro en aeropuerto de Lima?

Fue a través de sus redes sociales donde la comunicadora entregó detalles del suceso. «Yo estoy aterrizando en Chile y tuve un percance. Me caí en el aeropuerto de Lima. Me senté arriba de mi maleta para leer y la maleta se cayó. Y obvio, ‘qué vergüenza, que plancha. No me pasó nada, estoy bien’, y no estoy nada bien», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «No puedo mover esta mano, así que creo que voy a tener que llegar directamente a la clínica. Y me da miedo, porque como yo en general no sufro de dolor, pero sí tengo completamente inutilizada la mano».

«Parece que tengo una fractura de una cosa muy pequeñita en la mano», señaló luego de realizarse una radiografía.

Sin embargo, aclaró que aún faltan exámenes a los que se deberá someter: «No entiendo muy bien, en realidad, pero la verdad es que me tienen que hacer un escáner porque en la radiografía no se alcanza a ver, pero se presume que hay una fractura».

«Yo calculé que no me puedo lavar los dientes, así que me van a mandar con una muñequera, con remedios para el dolor y con una orden para hacerme el scanner ambulatorio», cerró la comunicadora.

