La Corazón On Tour 2025: Cebolla y Bodoque visitaron Radio Corazón y adelantaron lo que será su presentación en el evento

¡Ya no queda nada! El próximo 22 de noviembre nos vamos de gira, y la primera parada será en Machalí, esto en el marco del primer festival familiar de La Número Uno de Chile: La Corazón On Tour.

El evento será una verdadera fiesta, y nos acompañarán artistas de lujo, que harán bailar, cantar y reír a todos nuestros auditores que estarán presentes en Machalí.

En este contexto, quienes harán bailar y cantar a todos los presentes serán Américo, Santaferia, Paula Rivas, Pablito Pesadilla y Zúmbale Primo.

Pero ojito, que también los teníamos que hacer reír, por lo que Cebolla y Bodoque nos acompañaran en el imperdible evento.

Cebolla y Bodoque adelantan lo que será su presentación en La Corazón On Tour

Siguiendo por esa línea, los comediantes estuvieron en Radio Corazón, donde adelantaron lo que será su presentación en el evento.

«Estamos ansiosos de estar el 22 ya en Machalí, en la Corazón On Tour. Estamos aquí como ensayando harto, preparando nuestro mejor hechizo. Una rutina cargada de chistes, de verdad una rutina muy rápida que está comprobada«, partieron diciendo.

Además, agregaron que: «La gente la pasa muy bien. ¿Ustedes se enojarían si nosotros les tiramos algún chistecito?», bromeando junto a Pato Torres.

Respecto a su rutina, enfatizaron en que será «una rutina especial, diferente a lo que hemos estado viendo en la gira. Llevan a agarrar para el chuleteo a toda la gente de la Radio Corazón. Va a ser la última, la vamos a disfrutar mucho».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Corazón FM (@radiocorazonfm)

También puedes leer en Radio Corazón: ¡Bombazo! Raquel Argandoña reveló que famoso rostro de la TV tiene una aventura con bailarina de night club: «Que se cuide…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google