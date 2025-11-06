Chilena en España sorprendió al revelar lo que más extraña del país: Nadie se lo esperaba y entregó este consejo

Emigrar nunca es sencillo. Quienes deciden dejar su país atrás saben que el cambio va más allá del acento o la comida: también implica adaptarse a una forma distinta de vivir. Y eso fue precisamente lo que evidenció @camila_ignacia_m, una chilena que lleva un tiempo residiendo en España y que se volvió viral al mostrar uno de los detalles que más extraña de su vida en Chile.

“¿Saben cuál es una de las cosas que más extraño de mi casa en Chile? La luz natural”, confesó en un video que ya supera las 20 mil reproducciones en TikTok.

En el registro, la joven explica qué pasa gran parte del día con las luces encendidas, incluso cuando afuera es mediodía. “Acá son la una del día prácticamente y estoy con la luz prendida, claramente. Todo el rato de luz prendida. Si no tuviese celular, no tengo idea qué hora es”, relató.

El motivo, según muestra en el clip, es la pequeña ventana de su departamento, que da a un patio interior estrecho y sombrío. “Por allá está el cielo, que ni se ve”, comentó entre risas, apuntando con su teléfono hacia el reducido espacio entre pisos.

Antes de cerrar su video, lanzó una recomendación con tono de advertencia: “Así que eso, chicos, agradezcan su ventana de verdad”.

Reacción de los usuarios a video viral

La publicación desató una oleada de comentarios entre usuarios de la plataforma. “¿Dónde estás detenida?”, ironizó uno. Otro reflexionó: “No es menor lo que dices, la luz natural del sol es esencial para la salud del ser humano”.

También hubo quienes empatizaron con su situación: “Amiga, me dio claustrofobia”, “me volvería loca” y “deprimente ese tipo de vivienda, eso no es mejor calidad de vida”, fueron algunas de las reacciones que dejó su relato.

