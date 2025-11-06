¡Bombazo! Raquel Argandoña reveló que famoso rostro de la TV tiene una aventura con bailarina de night club: «Que se cuide…»

Recientemente, Raquel Argandoña lanzó una bomba farandulera en el programa Tal Cual, que guarda relación con un famoso de la TV.

Fue en medio de una conversación con José Miguel Viñuela y Pablo Herrera, donde la Quintrala soltó una papita que no dejó a nadie indiferente.

La bomba de Raquel Argandoña que guarda relación con famoso de la TV

«El otro día me contaron una copucha bien buena. Un conocido de nosotros, de todos nosotros, anda con una chica joven que baila en los clubes nocturnos. Le tiene un departamento de un ambiente», comenzó diciendo.

Asimismo, Argandoña siguió entregando detalles del cahuín, dejando en shock a sus compañeros del programa. Según la conductora, el famosillo es casado y la joven tendría 23 años.

“El problema es que es casado; si fuese soltero, tiene derecho a estar con quien quiera. Así es la vida”, continuó.

Siguiendo por esa línea, no siguió ahondando en el tema. «Jamás voy a dar una pista, y menos gratis», aseguró.

Sin embargo, adelantó que «varios portales de farándula están detrás del caso».

Para cerrar, Raquel Argandoña le mandó un mensaje al personaje incógnito: «Que se cuide, porque en cualquier momento esto se hace público. Afortunadamente, cuando yo era joven y hacía mis travesuras, la farándula no era como ahora, donde todo se viraliza al instante».

