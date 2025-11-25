“Better Late Than Never”: Romeo Santos y Prince Royce rompen el misterio y confirman su álbum colaborativo

Romeo Santos y Prince Royce finalmente hacen realidad el sueño de los bachateros: anunciaron un álbum colaborativo titulado Better Late Than Never.

Fue durante la jornada de ayer que un reel publicado en Instagram sorprendía a todos sus seguidores. Sin embargo, además del nombre del proyecto, no se sabían más detalles y los rumores se expandían.

Better Late Than Never: El álbum colaborativo de Romeo Santos y Prince Royce que fue un secreto hasta hoy

Finalmente, en conversación con Billboard los artistas confirmaron la noticia y revelaron que han estado trabajando en este álbum de forma secreta, incluso escondiéndolo de sus familiares.

«Aquí nadie ocupa el centro del escenario», señaló Santos. Además, agregó que «no hay canción donde él cante más que yo, ni yo más que él».

El intérprete de éxitos como «Propuesta indecente» también reveló que: «Cuando empezamos a grabar la primera canción hace siete años, hubo cierta resistencia por parte de ambos. En ese momento me sentí convencido… la onda estaba ahí, pero luego empezamos a evaluarla y nos dimos cuenta: ‘Mmm, esta no es la canción’”

El disco verá la luz el 28 de noviembre. Es importante recordar que los artistas habían tenido intentos de colaborar, sin embargo, en un viaje en el año 2023 trabajaron en una canción que formará parte del proyecto musical.

Este será el sexto álbum de estudio para Romeo Santos como solista, y el octavo para Prince Royce.

También puedes leer en Radio Corazón: Isabel Pantoja en Chile 2026: Cómo comprar entradas y precios para su concierto en el Movistar Arena

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google