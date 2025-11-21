Querida periodista de Canal 13 fue desvinculada del canal y compartió una sincera reflexión: «¿Dejo la TV o la TV me deja a mí?»

En las últimas horas, se reveló que una importante figura de Canal 13 fue desvinculada del canal.

Se trata de Antonia Kohler, quien se desempeñaba como notero del programa «La Tarde Es Nuestra».

La comunicadora llegó al espacio dirigido al espacio liderado por Alfonso Concha en el mes de mayo, y su antigua casa televisiva era Mega.

Kohler se ganó rápidamente a los televidentes, siendo una reportera activa, liderando despachos en terreno en diversos sectores del país.

Según informó Mega, la profesional deja Canal 13 luego de una reestructuración del espacio, siendo la única desvinculada de la señal.

Antonia Kohler tras su salida de Canal 13

Luego de su desvinculación, la periodista utilizó sus redes sociales para realizar un post donde se refiere a la situación.

«¿Dejo la TV o la TV me deja a mí?», comenzó cuestionándose.

Además, agregó que: «Sea como sea, además de pasarlo increíble, siempre he estado profundamente agradecida por la hermosa gente que la vida ha puesto en mi camino. Hoy cierro una etapa importante y se viene otra que me llena de ilusión».

«Agradecida siempre por todo lo lindo que recibo», cerró la ex periodista de Canal 13.

Tras realizar el post, sus colegas, amigos y seguidores le dejaron varios mensajes y comentarios, apoyándola en este proceso.

«Se te extrañará, eres una seca y la simpatía y naturalidad no se compra… Suerte en lo que se te viene… Un abrazo«, ««¡Tanto talento en una persona! Te irá increíble mi Anto hermosa, siempre te lo dije, eres seca y solo se te vienen cositas hermosas» y «un gran abrazo y que se abran muchas puertas para ti», fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonia Kohler (@antoniakohler_)

También puedes leer en Radio Corazón: Insólita detención en San Ramón: sujeto es capturado por Carabineros vestidos de «Tortugas Ninja»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google