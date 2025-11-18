¡Escándalo! Aseguran que reconocida figura del espectáculo le habría quitado el novio a su propia madre

Un nuevo escándalo remece a una vieja conocida del espectáculo nacional.

Resulta que Angie Jibaja se encuentra en la palestra mediática, luego de involucrarse en un conflicto familiar.

Según dio a conocer la periodista Cecilia Gutiérrez, la ex chica reality fue acusada de quitarle el novio a su madre.

Revelan polémica familiar de Angie Jibaja

“El otro día me enteré de un chisme que es muy farándula antigua, pero el chisme es reciente y es muy farándula”, comenzó diciendo la comunicadora.

Según relató Gutiérrez, todo inicio cuando fue invitada a Primer Plano. En aquella ocasión reveló detalles de su nueva vida lejos de la droga, los excesos y su acercamiento a Dios y a la iglesia, con el fin de poder ver y recuperar a sus hijos.

“El tema es que después de que ella salió en Primer Plano me hablaron varias personas para decirme que había un problema familiar”, continuó diciendo.

Además, agregó que todo habría pasado más allá, involucrando a la policía: “Resulta que su mamá la acusa de haberle quitado a su pololo. ¡Escándalo que habría terminado con la fuerza pública!“.

“Ella estaba en Primer Plano con un caballero mayor que ella, que yo pensé que era su manager, pero después supe que, efectivamente, era la pareja de su mamá. Pero parece que ahora es el pololo de Angie», recordó la periodista de espectáculos.

“Me decían que se había ido a vivir con él a otro lugar, que ya no estaba con la mamá. Ese fue el renacer de Angie Jibaja”, cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ✨Angie Jannine Jibaja Liza (@angiejibajacl)

También puedes leer en Radio Corazón: Pablo Canaliza sorprendió con predicción acertada sobre elecciones y anticipó resultado de segunda vuelta: «Va a dejar de creer…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google