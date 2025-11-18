Se viraliza registro de Andrés Caniulef a los besos con popular periodista e influencer: Revisa la imagen acá

A través de redes sociales se ha viralizado un registro de un reconocido influencer besándose con Andrés Caniulef.

Se trata de Diego González, periodista y creador de contenido, quien también es creador de diversos realities digitales que se transmiten por Youtube.

Esta vez, comenzó un nuevo proyecto llamado «Gay Shore», donde diversos participantes de la comunidad se encerraron en una casona en Rapel.

El comunicador ya había realizado una primera versión de este programa web, sin embargo, no alcanzó a durar dos días luego de escándalos en el encierro. Entre ellos, una denuncia por abuso, el incendio de un Jacuzzi y magia negra.

Andrés Caniulef y Diego González besándose: Viralizan registro

Entre los diversos influencers que se encuentran en el encierro, sorprendió la llegada de Andrés Caniulef.

No es primera vez que rostros de la televisión llegan a los realities web de Diego González, entre ellos se encuentran Edmundo Varas, Princeso, La Pincoya y demás personajes con fugaces apariciones en la pantalla chica.

Si bien el momento aún no se transmite, fue a través de un adelanto del primer capítulo donde se revelaron las imágenes.

Además, el creador de contenido lo posteó a través de sus redes sociales.

Como era de esperar, los cibernautas no tardaron en manifestarse a través de la publicación, dejando cientos de comentarios.

«Ya probó todas las chicas arsmate jajaja se aburrió de las mujeres», «El diego hace estas cosas solo porque quiere probar a todos», «Didi no podi querer tooooooo», y «Eso es lo que uno espera del capataz. Que vaya al frente! Mis respetos», fueron algunos de los comentarios en el post del influencer.

También puedes leer en Radio Corazón: Cony Capelli respondió en vivo a declaración de José Antonio Neme y causó reacciones en el estudio: «¿En serio?»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google