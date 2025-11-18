Chencho Corleone en Chile 2025: ¿Quedan entradas para el concierto del icónico artista urbano en el Movistar Arena?

¡No queda nada! El próximo 22 de noviembre, Chencho Corleone regresará a nuestro país en el marco de su gira mundial: «Solo Tour».

El ex Plan B se encuentra girando luego de lanzar su último álbum en el año 2024 titulado «Solo». Este es el primer proyecto solista del icónico artista urbano, luego de la separación del dúo Plan B en el año 2018, y tiene colaboraciones de lujo con artistas como Peso Pluma y Jowell & Randy.

Chencho Corleone regresa a Chile para presentarse en el Movistar Arena

Este fin de semana, el intérprete de «un cigarrillo» transformará el recinto ubicado en Parque O’Higgins en una discoteca, cantando lo mejor de su repertorio.

Es importante destacar que la última visita del artista a nuestro país fue en la edición 2024 del festival Lollapalooza.

El show de Chencho tiene como protagonista su nuevo álbum. Sin embargo, nunca faltan los éxitos de antaño, que hicieron revolucionar a un género completo, como «Si no le contesto», «Candy» y «¿Por qué te demoras?».

Además, también contará con sus recientes éxitos y grandes colaboraciones. Entre ellos «Me porto bonito» con Bad Bunny y «El Efecto» o “Desesperados” junto a Rauw Alejandro.

¿Quedan entradas para el regreso de Chencho Corleone a Chile?

Si aún no tienes tu entrada, estás a tiempo de comprarla, ya que quedan varios sectores disponibles.

Si quieres adquirir tu ticket lo puedes hacer a través del sistema Puntoticket.

No te pierdas el regreso de Chencho a Chile. Un show único en el Movistar Arena que ningún fanático del reggaetón se puede perder.

