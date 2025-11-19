Famoso cantante chileno es detenido por microtráfico de drogas en población de Lo Prado

Durante la jornada del martes, Carabineros detuvo al reconocido cantante urbano Jere Klein en la población Santa Anita, en la comuna de Lo Prado.

Los funcionarios acusaron al artista por el delito de microtráfico de drogas y lo trasladaron a la 44° Comisaría de la comuna, en el marco de la Ley 20.000.

El mayor de Carabineros, Cristián Galaz explicó que: «Personal de Carabineros del SIP de Lo Prado efectuaban patrullajes al interior de la población Santa Anita. Sorprenden un vehículo de marca Mercedes Benz, en el cual se desplazaban cinco antisociales, los cuales, bajo una conducción temeraria, estacionan el auto. En esas circunstancias, los carabineros aprovecharon para controlar a estas personas, y se sorprenden con consumo de drogas en el lugar».

«A través del registro de las vestimentas, se incautaron diferentes tipos de drogas y plata. Al identificar a una de estas personas, se reconoce a Jeremías Tobar, que es un cantante urbano conocido«, continuó.

Además, agregó que: «Cuando es fiscalizado, el vehículo ya se encontraba estacionado y estas personas se encontraban abajo. Al proceder a la fiscalización, personal de la SIP logra establecer que el conductor era Jeremías Tobar, porque él mismo lo manifestó. Además, él no mantenía licencia de conducir».

Los antecedentes de Jere Klein

Este episodio no forma parte de un caso aislado en el historial del artista. En septiembre de este año, Carabineros llevó a cabo un operativo en Colina.

Si bien no se encontró droga ni hubo detenidos, el allanamiento se enmarcó en una investigación que incluyó 19 viviendas y terminó con 17 personas arrestadas.

El OS7 de Carabineros concretó las formalizaciones correspondientes como parte de ese procedimiento, confirmando que Jere Klein figuraba como imputado en la causa, aunque no lo detuvieron durante el operativo, según consignó T13.

El caso también tuvo repercusiones en su agenda artística: la Municipalidad de Coquimbo decidió cancelar su presentación en la Fiesta de la Pampilla 2025.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google