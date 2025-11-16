El look de Andrónico Luksic al momento de votar que no pasó desapercibido en redes sociales: «¿Tan hippie…?»

Andrónico Luksic participó temprano este domingo en las Elecciones 2025, votando en Villa O’Higgins, localidad que suele visitar y donde mantiene un estrecho vínculo. Desde allí, el controlador de Canal 13 compartió en X una serie de fotografías que acompañó con una reflexión marcada por el llamado a la tranquilidad.

“De vuelta en mi querida Villa O’Higgins, ya con el deber cívico cumplido!! Que Chile viva hoy una jornada electoral tranquila y en paz”, escribió el empresario, destacando la importancia de un proceso ordenado y sin sobresaltos.

En su publicación, además, se refirió al escenario político que se definirá en esta primera vuelta. “Independiente de quiénes sean los candidatos que pasen a la segunda vuelta, espero que sea lo mejor para Chile”, señaló, apuntando a un clima de responsabilidad y consenso.

Luksic también dedicó unas palabras al Congreso que se elegirá este domingo, esperando que quienes resulten electos actúen con altura de miras: que tengan “la sabiduría y la fuerza necesaria para trabajar por la Patria y los chilenos”.

El detalle que encendió las redes: estas fueron las reacciones

Aunque su mensaje buscaba centrarse en la importancia del proceso democrático, buena parte de los usuarios de redes se enfocó en otro aspecto: su look. Con camisa a cuadros, jeans y el pelo tomado, Luksic despertó una ola de comentarios humorísticos y comparaciones.

“Andrónico ‘Illapu’ Luksic”, “¿Por qué anda tan hippie?”, “Saludos don Parived” y “Le queda bien el look, tío Andro”, fueron algunas de las reacciones que generó su estilo más relajado para la ocasión.

