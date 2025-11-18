Triunfó en el Festival de Viña, publicó un mensaje diciendo «no al fascismo» y lo borró minutos después por esta razón

Luego de la jornada de elecciones, algunos famosos utilizaron sus redes sociales para entregar reflexiones tras la primera vuelta presidencial.

Uno de ellos fue el artista urbano Young Cister, quien a través de su Instagram posteó un mensaje político que generó varias reacciones, mismo que fue eliminado a los minutos.

Luego de la votación, el artista que se presentó el 2024 en el Festival de Viña reflexionó sobre la situación del país.

«Por mi familia, mis vecinos donde me crié, sobre todo la tercera edad, mi mamá, mi papá, los derechos de las personas y de los que se levantan por la madrugada para tomar la micro para irse a trabajar. Por los que miran en menos en su empresa, por venir de la periferia, por quienes pudimos estudiar gratis en la universidad y tener alguna oportunidad en la vida, digo NO al fascismo«, comenzó diciendo el intérprete de «La Terapia».

Además, agregó que: «Sé que estos puede traer diversas opiniones, pero llamo a mis amigos artísticos a alzar su voz y poner en la mesa la situación política que estamos viviendo».

Young Cister borra publicación política y aclara el motivo de su decisión

Luego de borrar el post, varios cibernautas se preguntaron el porqué de su decisión.

En ese contexto, el urbano chileno aclaró la situación: «Con esto no significa que sea parte de un partido político o un color, simplemente mi posición es en contra de una ideología que no comparto».

«Por salud mental quise borrar la historia, ya que la gente no tiene filtro con el odio, a pesar de que mi mensaje salió desde el respeto y sin malas palabras», cerró el destacado artista urbano.

Young Cister no es el único artista urbano que ha alzado la voz respecto a temáticas políticas. Akrilla y Pablo Chill-e también se manifestaron en el marco de las elecciones presidenciales 2025.

