Dolorosa pérdida golpea a querida figura de ‘Tu Día’: «Se fue una maravillosa mujer…»

Este jueves, Priscilla Vargas compartió una noticia que la afectó profundamente. A través de sus redes sociales, la animadora de Tu Día informó el fallecimiento de su amiga cercana, la destacada diseñadora chilena Anicy Manuguian.

La reflexión de Priscilla Vargas

En la cuenta oficial de Instagram de la artista se comunicó que «esta mañana Claudia Anicy partió en paz, rodeada de amor, luz y cuidado. Su fuerza, su talento y su inmensa sensibilidad quedarán para siempre en cada persona que tocó y en cada creación que nos regaló. Gracias a todos los infinitos mensajes de amor, oraciones y cariño».

Pese al dolor, Priscilla llegó al matinal luciendo una prenda confeccionada por Manuguian, gesto con el que quiso honrar su memoria.

Más tarde, la periodista publicó varias fotografías desde el estudio, acompañadas de un mensaje cargado de cariño. «Un abrazo al cielo a mi talentosa amiga @anicymanuguian, siempre optimista hasta el último día, con una energía que la mantenía llena de proyectos increíbles… Sigue creando desde el cielo, amiga, mientras yo seguiré luciendo tus creaciones que con tanto cariño me regalaste, como esta blusita tejida que hoy especialmente tiene luz propia, tal como tú iluminabas la vida de tantas personas», escribió.

«Gracias por todos tus consejos tan cariñosos. Estarás siempre en mi corazón. Descansa en paz, Anicy…», finalizó la conductora.

Reacción a la publicación de la animadora

Como era de esperar, los usuarios se manifestaron en la red social, apoyando a la comunicadora y entregando mensajes positivos luego de la difícil perdida.

«Se fue una maravillosa mujer, artista, exitosa, elegante; ahora descansa», «Lindo homenaje» y «Cuando supe q falleció, me acordé q habías usado prendas de ella, y hoy encontré muy lindo el gesto de hacerlo también», fueron algunos de los comentarios.

