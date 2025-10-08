Latife Soto sorprende a todos con predicción para los últimos meses del año con fecha exacta incluida: «Se acordarán de mí…»

Las predicciones de Latife Soto cada vez toman más fuerza. Cómo es habitual, la tarotista suele transmitir en vivo y da sus vaticinios en Chile y el mundo.

En este contexto, sorprendió al lanzar las cartas y revelar lo que podría suceder en los últimos meses del año.

Fue en conversación con José Antonio Neme donde confesó que «todo lo oculto sale a la luz».

«Vamos a saber de gente que está desaparecida hace rato, gente que no se ha encontrado. Van a empezar a aparecer», confesó a través de su Instagram.

En ese sentido, el rostro de Mega le preguntó por el caso de Julia Chuñil. «Sí, puede que se empiece a liberar esa información. Es un caso brutal».

Además, agregó que: «Ella me aparece como un angelito, como un ser de una energía más bonita, pero las personas necesitan un cuerpo, se necesita saber qué pasó».

“Hoy hay gente mala, pero se va a saber. Y no solo ella, van a empezar a aparecer personitas gracias a la justicia divina. Se van a acordar de mí”, continuó.

Según la vidente, desde el 11 de noviembre podrían comenzar a circular nuevas noticias sobre aquellas personas que se encuentran desaparecidas.

«Va a ser un fin de año en que todos vamos a estar con nuestros seres queridos», concluyó la guía espiritual.

Latife Soto sobre fin de la carrera presidencial

Siguiendo por esa línea, Latife Soto se refirió a la carrera por la presidencia y lanzó una predicción: «Sobre el Presidente Boric, veo que él prefiere que sea Kast el Presidente, porque él vuelve».

«Y ojo, que si sale Kast de verdad que nos vamos a desilusionar, porque vamos a tener cualquier protesta. Va a ver protestas y vamos a tener el ambiente que tenemos siempre», cerró en su live de Instagram junto a José Antonio Neme.

