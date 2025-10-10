Tras despido de Nicolás Solabarrieta de TV+, el molesto llamado de Ivette Vergara: «Sabiendo que te ayudé a entrar al canal»

Hace algunos días, Nicolás Solabarrieta aclaró un vuelco respecto a su continuidad en TV+. En un principio, se despidió asegurando que se iba debido al nuevo contenido del programa, que estaba abordando más farándula.

“Tomó un vuelco, que es un poco ajeno a lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Un poquito ajeno a lo que son los proyectos de mi vida. Y, por lo tanto, tomamos una decisión en conjunto con el programa de dar un paso al costado. Pero quiero desearles todo el éxito», fueron sus palabras de despedida.

Sin embargo, luego aclaró la situación y reveló que fue despedido mientras se encontraba en un evento deportivo en México.

El ex chico reality habló con Que te lo digo, donde entregó detalles: Fue a través de un audio y en la madrugada.

«Estaba muy ofuscado más que nada por la manera. Cuando el programa da este vuelco de farándula muy dura, yo soy el primero en decirle ‘chicos, si este programa continúa esta línea, yo lo voy a evaluar porque no me siento cómodo’“, le contó al programa farandulero.

Ivette Vergara defendió a su hijo con polémico llamado

Quien no podía creer la situación era Ivette Vergara, que no dudo en llamar a Gonzalo Cordero, director de TV+, quien le habría dicho que «el canal no tomó esta decisión, sino la dirección del programa».

En ese contexto, Vergara se comunicó con Joaquín Guzmán, quien conduce el programa. Mediante la llamada, Ivette se la cantó clarita: «No te estoy llamando por Nico, sino porque no me parece que sea la manera en la que se gestionan las cosas, tú sabiendo que yo te ayudé a entrar al canal’».

Nicolás Solabarrieta mencionó que no estuvo presente al momento de la llamada y que «no necesito que nadie interceda por mí».

«Si la llamada estuvo subida de tono es porque no debe haber habido una contraparte muy tranquila«, cerró

