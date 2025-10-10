Soda Stereo regresa a Chile en 2026 con «Ecos»: Cuándo es, dónde y venta de entradas

Después de años de espera y especulaciones, el regreso de Soda Stereo a los escenarios chilenos es una realidad. El 26 de marzo de 2026, el Movistar Arena de Santiago será el escenario donde los fanáticos podrán revivir la magia de la banda que marcó la historia del rock en español.

El espectáculo, titulado «Ecos», no es un tributo ni un homenaje. Según los organizadores, «Ecos» es un show en vivo que contará con la presencia de Charly Alberti y Zeta Bosio, acompañados por la tecnología más avanzada para integrar a Gustavo Cerati en el escenario, creando una experiencia única para el público.

Los fanáticos en Argentina compraron más de 100.000 entradas en cuestión de horas, lo que llevó a la producción a sumar nuevas fechas para satisfacer la demanda.

¿Cuándo es la venta de entradas para el regreso de Soda Stereo en el Movistar Arena?

La preventa exclusiva Banco de Chile tiene como fecha el 20 de octubre a las 12:00 pm. Mientras que la venta general de los tickets será el día 22 de octubre a la misma hora de la preventa.

Si quieres adquirir tus entradas deberás acceder al Sistema Puntoticket en las fechas estipuladas.

Los precios van desde los $28:000 hasta los $103.500 con cargo por servicio. Por otro lado, con el descuento Banco de Chile las entradas van desde los $23.800 hasta los $85.000 con cargo por servicio.

Acá el mapa con el detalle del precio y los sectores del Movistar Arena:

