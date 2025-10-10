La líder opositora venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025

Durante este viernes 10 de octubre, la Academia Noruega distinguió a la líder opositora María Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz 2025. Esto fue en reconocimiento a su constante lucha por la libertad y los derechos democráticos en Venezuela.

El Comité Nobel Noruego, con sede en Oslo, destacó la trayectoria de Machado como una figura clave. Ella ha sido fundamental en la búsqueda de una transición “justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

“Durante el último año, Machado se ha visto obligada a vivir escondida. A pesar de las graves amenazas contra su vida, ha permanecido en el país. Una decisión que ha inspirado a millones de personas“, señalaron desde el Comité.

La institución también subrayó la importancia de reconocer el coraje de quienes desafían el poder autoritario. Citando: “Cuando los autoritarios se hacen con el poder, es fundamental reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten”.

Premio Nobel de la Paz 2025: El Comité Noruego del Nobel galardonó a María Corina Machado por su rol en la oposición venezolana

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, anunció el reconocimiento. Definió a la venezolana como “una valiente y comprometida defensora de la paz”. Además, destacó que es una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad.

En su declaración, el Comité destacó el “papel clave y unificador” de Machado dentro de una oposición que durante años estuvo fragmentada. Ha logrado reunir diversas fuerzas políticas en torno a la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo, según consignó ADN.cl

Además, el organismo enfatizó que “las herramientas de la democracia son también las de la paz”, resaltando que Machado “encarna la esperanza de un futuro diferente”, en el que los derechos humanos y la voz del pueblo venezolano sean respetados.

