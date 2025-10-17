¡Subirán al altar! Popular pareja del espectáculo anuncia su matrimonio: «Fue el sueño de cualquier mujer…»

¡Que vivan los novios! Recientemente, una querida pareja del espectáculo anunció que contraerán matrimonio.

La pareja en cuestión es Américo y Yamila Reyna, quienes llevan juntos más de un año y finalmente tomaron la decisión de subir juntos al altar.

Es importante mencionar que revelaron su relación en la última Gala del Festival de Viña del Mar, donde desfilaron juntos por la alfombra roja.

Así vivió Yamila Reyna la propuesta de matrimonio de Américo

La intérprete argentina entregó detalles de la romántica propuesta de matrimonio de su pareja. En este contexto, reveló que fue todo sorpresa, ya que pensaba que Ámerico iba a una cita de trabajo… y terminó en una noche romántica.

«Fue un pedido de compromiso muy bonito, muy íntimo, por ende, lo quiero mantener como tal», comentó la actriz, en conversación con LUN.

Además, agregó que: «Solo quiero decirte que fue una noche mágica, especial, perfecta. Él se preocupó de cada detalle, de sorprenderme. Fui a acompañarlo supuestamente a una cena de trabajo y me encontré con esta sorpresa hermosa, que fue el sueño de cualquier mujer lo que me pasó en esa noche».

Respecto a quien los acompaño en la romántica propuesta, mencionó que estuvieron «los más cercanos a nosotros, los familiares más íntimos, los amigos más íntimos y fue algo muy bonito, muy emotivo».

«Fue justo en el periodo que yo estaba haciendo el programa de CHV de cocina (Top Chef Vip), entonces estaba con muchísimo estrés y fue un bálsamo de amor, de calma, de paz, lo que fue esa noche para mí», concluyó Yamila Reyna.

