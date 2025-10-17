Recientemente, la policía detuvo a un popular participante de Gran Hermano.

Los funcionarios policiales allanaron el domicilio del joven y lo acusan de promover casinos ilegales a través de redes sociales.

El hombre en cuestión es Joel Ojeda, quien participó en la versión argentina de Gran Hermano en el año 2023.

Varios televidentes chilenos siguieron esta temporada, ya que se estrenó poco después del final de la primera edición del reality en Chile, lo que dejó a muchos «viudos y viudas» del programa que decidieron continuar viendo la versión trasandina.

La fiscalía entregó un comunicado oficial donde informan que: «De acuerdo con la investigación, el imputado habría publicitado y promovido apuestas en una plataforma virtual no habilitada, captando posibles jugadores y ofreciendo beneficios en dinero, pese a haber sido previamente advertido por la justicia sobre la ilicitud de su accionar».

«El allanamiento de su domicilio ubicado en provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo con el objetivo de secuestrar elementos de prueba que resulten útiles para el avance de la investigación. Paralelamente, la fiscalía se encuentra investigando los flujos de dinero movidos por el imputado como resultado de las ganancias por la promoción de apuestas ilegales”, agregó el ministerio público, según consignó La Nación.

En este contexto, según el informe oficial, el ex chico reality está acusado de infligir el artículo 301 del Código Penal Argentino. Este establece de tres a seis años de cárcel.

Joel Ojeda rompe el silencio

Luego de conocerse el allanamiento a su domicilio, Ojeda utilizó sus redes sociales para postear un descargo. «Nunca estuve detenido, ni esposado. Sí, allanaron mi casa 12 personas para buscar quién sabe qué, por supuesto no encontraron nada. Se llevaron mi celular, mi computadora y 400 mil pesos de la jubilación de mi vieja. Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país», señaló notoriamente molesto.

