Luis Jara sufre caída en programa de talentos en TV y esta fue su reacción: «Me saqué la…»

Durante la emisión del programa Mi Nombre es, el jurado Luis Jara protagonizó un inesperado momento que sorprendió a todos en el estudio… mientras otros no aguantaron la risa.

El artista sufrió una caída en el espacio de talentos: «Me saqué la cresta», comentó luego de sufrir la caída.

El incidente ocurrió luego de la presentación del dúo Sandy & Papo, quienes animaron al público para que motivara a Luis Jara a bailar en el escenario. Al aceptar la invitación, subió al escenario, pero al volver a su asiento , perdió el equilibrio y cayó frente al público y sus colegas del panel.

Luis Jara sufrió caída en programa de TVN y así reaccionó

Los rápidos camarógrafos lograron captar la reacción de María Luisa Godoy, quien reaccionó con sorpresa y no logró esconder su risa luego de la acción: «Extraordinario, qué momento, pero invicto, no le pasó nada», señaló el rostro de TVN.

Gonzalo Valenzuela también se unió a los comentarios: «Qué caída. Un tipo que sabe caer. Sabe caer y levantarse».

En ese contexto, Luis Jara también se refirió a su «chascarro». “Lo más increíble, es que en la tarde le dije a un grupo de gente ‘me siento tan maduro en esta etapa de mi vida’, y la verdad es que me siento un imbécil. 40 años de trayectoria (…) ‘No, estoy supermaduro en esta etapa de mi vida’. Me saqué la cresta, hueón. Pero sabís qué, ¡hay que saber levantarse”, indicó el cantante nacional.

Asimismo, al día siguiente, compartió el registro del momento a través de su cuenta de Instagram. Cabe destacar que la caída no se mostró en la emisión del programa.

«Y ojo, lo más importante, hay que saber levantarse», escribió en la descripción del post.

Luego del posteo, cientos de usuarios en redes sociales comentaron la publicación: «Siempre tan genial Luchito !!! Mil bendiciones», « Eres tan tú le guste a quien le guste» y «me encanta tu sentido del humor», fueron algunas de las reacciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Jara (@luisjaraoficial)

