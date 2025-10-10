Informe de la DGAC revela la causa del accidente en el que falleció Sebastián Piñera

Durante la tarde de este viernes 10 de octubre, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) publicó el informe final sobre el accidente aéreo que le costó la vida al expresidente Sebastián Piñera. El hecho ocurrió el pasado 6 de febrero de 2024, en Lago Ranco, mientras Piñera pilotaba su helicóptero personal.

Según el informe, el exmandatario habría sufrido una “desorientación espacial”, un fenómeno que se traduce en la incapacidad de percibir, reconocer y navegar correctamente en un entorno físico. Esta condición puede manifestarse como dificultad para orientarse en lugares conocidos o para comprender la dirección de manera adecuada.

El documento de 71 páginas detalla: «De acuerdo con los relatos de testigos, al interior de la cabina del helicóptero se produjo un fenómeno de condensación en el parabrisas y plexiglás de las puertas».

Revelan causa de muerte del exmandatario Sebastián Piñera

Esta situación impidió que el piloto tuviera «referencias visuales hacia el exterior de la aeronave. No obstante, el piloto despegó hacia el Lago Ranco y luego realizó un viraje a la izquierda, con la intención de tener referencias visuales en tierra. Lo que fue informado a sus pasajeros».

Posteriormente, el helicóptero inició un descenso a baja velocidad hasta impactar contra el agua, según informó CNN Chile.

El informe de la DGAC añade que «esta reacción por parte del piloto deja de manifiesto que se encontraba expuesto a una Desorientación Espacial. Ya que, al no contar con referencias visuales del entorno, perdió su capacidad para percibir correctamente la posición angular y lineal de su aeronave. En forma consecutiva, se encontró expuesto a una condición de pérdida de conciencia situacional, que está vinculada con la autopercepción de su entorno».

