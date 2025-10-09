Joven sorprende al dar a luz en vivo: miles de personas fueron testigos de su dolor hasta el nacimiento de su hija

Recientemente, una transmisión en Twitch se volvió tema mundial por mostrar algo totalmente inesperado. Y es que Fandy, reconocida influencer y streamer de World of Warcraft (popular videojuego), sorprendió a miles de personas. Esto sucedió al vivir el nacimiento de su hija en vivo.

Todo comenzó cuando la creadora de contenido, de 30 años, interrumpió su habitual stream para anunciar: «Rompí fuente, es hora del bebé». Esto dio inicio a uno de los momentos más inéditos en la historia de la plataforma.

Streamer da a luz en plena transmisión

El pasado martes 7 de octubre, Fandy dio a luz a su hija Luna frente a más de 50 mil espectadores. Ellos la acompañaron durante todo el proceso. El parto tuvo una duración superior a ocho horas, se realizó en su propia casa y fue completamente transmitido por Twitch.

Según informó People, la streamer estuvo acompañada por su esposo, Adam, además de un equipo de asistentes. Ellos la ayudaron en cada etapa. El directo, titulado “Water Broke, Baby Time” (que en español significa “Rompí fuente, es hora del bebé”) mostró desde los momentos de mayor dolor. Esto incluyó hasta el emocionante instante en que finalmente dio a luz a su hija.

El registro rápidamente se volvió viral en redes sociales. Esto se debe a que ofreció una mirada completamente distinta a lo que suele verse en Twitch. Allí predominan los contenidos de videojuegos y entretenimiento.

Al finalizar la transmisión, Fandy agradeció a todos quienes la acompañaron virtualmente y describió lo vivido como «una experiencia totalmente insana», destacando además que «fue un trabajo en equipo».

