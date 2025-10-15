Reprograman concierto de Anuel AA en Chile: Esta es la nueva fecha del show del artista puertorriqueño

En los últimos minutos, la productora oficial del concierto de Anuel AA en Chile informó en sus redes sociales que reprogramará el show que iba a realizarse este sábado 18 en el estadio Santa Laura.

La productora Iguana comunicó la noticia mediante un comunicado que publicó en sus plataformas, donde detalló las razones y anunció la nueva fecha del regreso del intérprete de “Little Demon” a nuestro país.

Reprograman concierto de Anuel AA: esta es la razón del cambio de fecha

«Los conciertos de Anuel AA en las ciudades de Lima y Santiago han sido modificados por razones de fuerza mayor. Esto ha llevado a reprogramar dichas fechas, buscando siempre garantizar la mejor experiencia para el público y el artista», partieron diciendo.

Además, agregaron que: «El concierto en Santiago de Chile (sold out), originalmente agendado para el sábado 18 de octubre, será reprogramado para el domingo 7 de diciembre (víspera de feriado). Será en el mismo recinto: Estadio Santa Laura USEK».

Respecto a la venta de tickets, la productora aclaró que los asistentes podrán usar las mismas entradas en la nueva fecha. Sin necesidad de hacer ningún trámite adicional.

«Agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo de todos los fans que hacen posible cada show. Como forma de retribuirles, ofreceremos un 30% de descuento en nuestros próximos conciertos anunciados para 2025 ingresando con tu usuario de PuntoTicket», comtinuaron.

«El descuento es válido, para quienes no inicien el proceso de devolución y estará vigente, una vez finalizado el plazo de devolución. Nos vemos el domingo 7 de diciembre para disfrutar juntos el regreso del Dios del Trap», cierra el escrito.

