Reprograman concierto de Anuel AA en Chile: Esta es la nueva fecha del show del artista puertorriqueño

El cantante urbano puertorriqueño se iba a presentar este sábado 18 de octubre en el Estadio Santa Laura. Acá los detalles.

15 Oct, 2025. 17:00 hrs
En los últimos minutos, la productora oficial del concierto de Anuel AA en Chile informó en sus redes sociales que reprogramará el show que iba a realizarse este sábado 18 en el estadio Santa Laura.

La productora Iguana comunicó la noticia mediante un comunicado que publicó en sus plataformas, donde detalló las razones y anunció la nueva fecha del regreso del intérprete de “Little Demon” a nuestro país.

Reprograman concierto de Anuel AA: esta es la razón del cambio de fecha

«Los conciertos de Anuel AA en las ciudades de Lima y Santiago han sido modificados por razones de fuerza mayor. Esto ha llevado a reprogramar dichas fechas, buscando siempre garantizar la mejor experiencia para el público y el artista», partieron diciendo.

Además, agregaron que: «El concierto en Santiago de Chile (sold out), originalmente agendado para el sábado 18 de octubre, será reprogramado para el domingo 7 de diciembre (víspera de feriado). Será en el mismo recinto: Estadio Santa Laura USEK».

Respecto a la venta de tickets, la productora aclaró que los asistentes podrán usar las mismas entradas en la nueva fecha. Sin necesidad de hacer ningún trámite adicional.

«Agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo de todos los fans que hacen posible cada show. Como forma de retribuirles, ofreceremos un 30% de descuento en nuestros próximos conciertos anunciados para 2025 ingresando con tu usuario de PuntoTicket», comtinuaron.

«El descuento es válido, para quienes no inicien el proceso de devolución y estará vigente, una vez finalizado el plazo de devolución. Nos vemos el domingo 7 de diciembre para disfrutar juntos el regreso del Dios del Trap», cierra el escrito.

 

 

