«Hace rato que no estaba dando el ancho»: Claudia Schmidt le envió un duro mensaje a Mario Velasco tras su renuncia a Zona de Estrellas

Este viernes Mario Velasco renunció a Zona de Estrellas, programa de farándula que condujo por más de 10 años. En Noche de Suerte, de TV+, Claudia Schmidt le envió un enigmático mensaje al conductor.

Hay que destacar que ambos compartieron panel durante un año, en el programa de Zona Latina, hasta que la uruguaya se fue producto de un conflicto con Adriana Barrientos.

En medio del programa, mientras discutían sobre la renuncia, Claudia Schmidt comentó: «Primero quiero felicitar a Mario Velasco, porque no debe ser fácil tomar esta decisión. Me parece que hoy en día sí se puso valiente y tomó una decisión que yo creo que tendría que haber tomado hace mucho tiempo«.

«Compartí con él durante un año. Lamentablemente, el episodio que tuvimos con Adriana Barrientos entre medio generó un distanciamiento entre él y yo en base a mis declaraciones. Es la mejor decisión que pudo haber tomado«, agregó.

A pesar de las palabras positivas, la comunicadora también le tiró una polémica declaración: «Seguramente, le van a venir en un tiempo corto cosas buenas, se las merece también. Es un buen tipo, pero profesionalmente yo creo que él hace rato que no estaba dando el ancho en un programa de espectáculo«.

«Cuando uno está a cargo de un formato de farándula, te tiene que gustar, considero yo, bajo mi criterio, te tiene que gustar hacer farándula», explicó Claudia Schmidt.

Las razones de la renuncia

Los rumores indican que la rivalidad entre Mario Velasco y Sergio Rojas, con sus programas de farándula en el mismo canal, habrían impulsado su decisión. Al respecto, Claudia Schmidt aseguró:

«Claramente, las rivalidades entre Zona de Estrellas y el Qué te lo digo no cesaron nunca. Mario Velasco creo que se sintió completamente alejado de los jefes. Llega un Sergio Rojas avasallador, con un estilo muy diferente de hacer espectáculo. Entonces, desde ahí en adelante, yo creo que empezó la debacle».

«Hay una rivalidad que creo que no se genera entre ellos, porque son muy distintos. Sino que la provoca el canal, porque Mario estuvo diez años a cargo de ese programa, que era el programa al cual mejor le iba en el canal. Y que claramente, cuando pasa esto tú te das cuenta que te están quitando el piso, que no comprendes cuáles son las decisiones que se están tomando«, cerró.

