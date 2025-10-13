«Mi novio quedó en shock…»: Querido ex rostro de televisión sorprendió a todos al anunciar nuevo embarazo

Vanesa Borghi atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La modelo y presentadora argentino-chilena ha compartido una serie de buenas noticias en las últimas semanas: primero, anunció su compromiso con su pareja, Carlos Garcés, y ahora sorprendió al revelar que está nuevamente embarazada. La llegada de este nuevo integrante se sumará a Teo, su primer hijo, consolidando aún más su vida familiar.
“La verdad es que este 2025 viene cargado de puras alegrías. Aunque, siendo honesta, diría que desde que estoy con Carlitos me han pasado puras cosas buenas. No sé si él trae suerte o si tenemos buena vibra familiar, pero en todo lo laboral, la salud, la vida en pareja, nos han pasado cosas preciosas. Y ahora, con esta noticia, estamos felices, realmente bendecidos”, comentó la comunicadora en conversación con LUN.
Vanesa Borghi será madre nuevamente
Sobre cómo se enteró del embarazo, Borghi relató que fue un momento muy especial: “Me enteré hace ya un tiempito, cuando mi mamá estaba acá en Chile. De hecho, ella fue la primera en saber. No tenía atraso ni nada, pero yo sentía algo distinto, igual que cuando estaba esperando a Teo. Fui, me compré un test y cuando lo confirmé salí del baño y le dije a mi mamá: ¡Estoy embarazada! Fue una mezcla de sorpresa y emoción”.
La influencer reconoció que la noticia llegó de manera inesperada: “Con Carlitos no nos estábamos cuidando desde que tuve a Teo, pero entre el trabajo, el cansancio y la rutina, tampoco estábamos tan enfocados en buscar un segundo bebé. Yo, de hecho, había estado pensando que quizás nos quedaríamos solo con Teo, para poder disfrutarlo al máximo”.
Finalmente, Borghi destacó la reacción de su pareja al conocer la noticia: “Pero mira tú, cuando uno planea, la vida a veces tiene otros tiempos. Y cuando se lo conté a Carlitos, no lo podía creer. Estaba feliz, emocionado, como en shock, pero con una sonrisa de oreja a oreja”, concluyó la presentadora de 42 años, quien hoy celebra una etapa plena en lo personal y familiar.
