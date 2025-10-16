Peñalolén lanza plan de seguridad con motos eléctricas, retenes móviles y cámaras corporales para enfrentar ola de robos

En respuesta al incremento del 53% en los turbazos registrados en la Región Metropolitana durante el tercer trimestre de 2025, la comuna de Peñalolén decidió reforzar su seguridad con nuevas herramientas y tecnología de punta.

Este miércoles, el alcalde Miguel Concha presentó un renovado plan comunal que busca enfrentar la delincuencia y fortalecer el patrullaje en los sectores más afectados. La iniciativa contempla la incorporación de una flota de motos eléctricas, dos retenes móviles municipales, cámaras corporales y nuevos puntos de vigilancia.

“Como comuna no cederemos un centímetro frente a la delincuencia. Por lo mismo, desarrollamos un nuevo plan que nos permitirá contar con mayor presencia en los puntos más afectados por la ola de turbazos que estamos viviendo. Hoy contamos por primera vez con una flota de motos. Estas son eléctricas y nos entregan la capacidad de aumentar el patrullaje en nuestros barrios. Además, los retenes móviles municipales nos entregarán un despliegue más integral en los puntos más críticos de la comuna”, señaló Concha.

Los nuevos vehículos se suman a los 21 móviles y 80 funcionarios que actualmente patrullan la comuna. Además, se instalarán 52 cámaras corporales y nuevos puntos de vigilancia durante noviembre, con el fin de implementar una estrategia focalizada en los barrios con mayor incidencia delictual.

Las motos eléctricas Gogoro 2 Plus, equipadas con tecnología de intercambio de baterías mediante la red Copec Voltex, permiten operar sin pausas de carga. Ya que el cambio se realiza en apenas 30 segundos.

“Con el costo mensual total de un auto equipado para seguridad, se puede contar con aproximadamente 10 motos de este tipo con energía incluida, lo que permite maximizar los recursos de las municipalidades”, destacó Tomás de Gavardo, representante de Gogoro en Chile.

