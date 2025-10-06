Chayanne anuncia nueva fecha en Concepción: ¿Cuándo es, precios y cómo comprar entradas?

¡No para de sorprender! Luego de conquistar a más de 100 mil personas con su tour «Bailemos Otra Vez», Chayanne anunció nuevos conciertos en Chile, en lugares con más capacidad para que nadie se quede afuera.

Si bien ya hace un tiempo había anunciado su concierto en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y en el Estadio Nacional de Santiago, recientemente sorprendió a todo Concepción con una noticia que los dejó más contentos que nunca: Su visita al Estadio Ester Roa.

Chayanne anuncia concierto en Estadio Ester Roa de Concepción: ¿Cuándo es la venta de entradas?

El querido interprete de «Torero» se presentará el próximo 7 de febrero en el Estadio Ester Roa de Concepción, este evento se suma a sus conciertos ya agendados en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y en el Estadio Nacional de Santiago: 11 y 14 de febrero respectivamente.

La preventa exclusiva para el show en Concepción será para clientes Entel o pagando con tarjetas Santander desde el miércoles 8 de octubre a las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el viernes 10 de octubre a las 11:01 horas en Ticketmaster.cl.

Según la información de la ticketera, estos son los precios de las entadas para ver el concierto de Chayanne en Concepción:

Primeras Filas $265.535

Diamante $236.160

Diamante Lateral $224.410

Vip Top $212.660

Vip Platinum $189.160

Pacífico Inferior $159.785

Pacífico Superior $142.160

Golden $112.785

Andes Inferior $89.285

Andes Superior $77.535

Galería Sur Inferior $54.035

Galería Sur Superior $48.160

Cancha General $24.660

Movilidad Reducida $24.660

Cabe destacar que este es el precio final de cada entrada. En la siguiente imagen se encuentran los detalles del recargo y los descuentos a los que puedes acceder.

Con más de 50 millones de discos vendidos y una carrera llena de éxitos, Chayanne sigue demostrando por qué es el eterno galán de la música latina. En su Bailemos Otra Vez Tour promete un recorrido por sus grandes clásicos como “Torero” y “Dejaría Todo”, además de nuevos temas que ya hacen suspirar a sus fans, como “Bailando Bachata”, “Como Tú y Yo” y “Te Amo y Punto”.