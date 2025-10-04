Nansana Kids en Chile: ¿Cuándo es, dónde es y cómo comprar entradas?

El fenómeno mundial que se ha hecho viral en Instagram y TikTok, los niños de la fundación de Uganda, Nansana Kids, llegarán próximamente a Chile para compartir con sus fanáticos.

Los niños se hicieron famosos en nuestro país, por su ingenio y carisma a la hora de interpretar canciones de la cumbia nacional. Entre su repertorio, nos han deleitado con canciones de Américo, Noche de Brujas, Santaferia, La Sonora de Tommy Rey, Los Vásquez, y muchos más.

Nansana Kids en Chile: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

Así, fueron ganando popularidad en nuestro país, y tras visitar Bolivia, confirmaron ahora, un tour por distintas ciudades de Chile. En específico, tendrán 4 shows en Chile, en Antofagasta, La Serena, Concepción y Santiago. En cada evento, contarán con artistas invitados.

El primer evento será en el Estadio Sokol de Antofagasta, el próximo miércoles 29 de octubre. Las entradas ya están a la venta a través del sitio web de Ticketlive. Estas tienen un valor que varía entre los $17.000 y los $46.000 pesos, dependiendo del sector.

El segundo evento será en el Teatro Centenario de La Serena, el domingo 2 de noviembre. Las entradas ya están disponibles en el sitio web de Passline, con un valor entre los $20.000 y los $50.000 pesos.

La tercera parte del tour tendrá lugar en el Espacio Marina de Concepción, el próximo martes 4 de noviembre. Las entradas en este caso están disponibles en el sitio web de Ticketlive, con un valor entre los $22.250 y los $46.000 pesos.

Por último, el evento de cierre de Nansana Kids en Chile será en Santiago, en el Teatro Caupolicán, el próximo 5 de noviembre. Las entradas aún no están disponibles, y se liberarán en Punto Ticket a partir del lunes 6 de octubre, al mediodía.

