«Luis me regaló una Range apenas supo…»: Coté López se refirió al polémico video del embargo de su auto y aclaró situación de Luis Jiménez

Nuevamente, Coté López y Luis Jiménez vuelven a ser noticia tras su separación, esta vez, por las deudas que acumuló la empresa que manejaban en conjunto.

Además, se hizo viral un registro en el que embargan el auto de Coté López. Es por esto, que la propia modelo decidió dar las explicaciones en sus redes sociales.

Coté López se refirió al polémico video del embargo de su auto y aclaró situación de Luis Jiménez

En sus historias de Instagram, Coté López abrió una caja de preguntas para responder a sus seguidores, cuando apareció la siguiente: «El remate de sus cosas, de Luis, ¿cómo te perjudica a ti?«.

«¡Uf! Me tienen aburrida con este tema«, partió diciendo.

«Mi gente, la empresa que quebró era una que teníamos con Luis en conjunto, cuando nos separamos quedó a nombre de él. En ella, había varias oficinas con créditos (entre eso estaba mi auto que olvidé cambiarlo)», agregó Coté López.

En cuanto a la deuda de 1.200 millones, explicó: «Como ninguno quiso las oficinas porque somos orgullosos y ninguno quería quedarse con lo del otro, esa sociedad quedó en el olvido y las deudas son de las mismas oficinas que quitaron y esa es la gran quiebra y la deuda. Están haciendo un show enorme».

Por otro lado, desmintió los rumores económicos sobre Luis Jiménez: «Luis, con lo que ganó en los últimos años de Dubai, puede vivir tranquilamente el resto de su vida. ¿En serio creen que está muriendo de hambre? ¿O que yo le gasté su plata? ¿O que él me gastó la mía? Dejen de inventar, por Dios», complementó Coté López.

En esa misma línea, señaló sobre su auto: «Y, por lo demás, Luis me regaló una Range apenas supo cuando se habían llevado mi auto (esa fue la que choqué y por eso ando en un auto del seguro)».

«Él estaba en el reality cuando pasó todo esto, no sabía de nada. Y ahora se solucionará. Listo», cerró Coté López.

