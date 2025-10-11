Tsunamis, sismos, huracanes y socavones: Latife Soto entregó una terrible predicción para este mes de octubre

La tarotista y guía espiritual, Latife Soto, volvió a sorprender a sus seguidores con una nueva y preocupante predicción. Como suele ser costumbre, Soto anuncia hechos que podrían ocurrir, como muertes, catástrofes, relaciones, o incluso las elecciones presidenciales.

Esta vez, entregó una predicción relacionada con catástrofes naturales, para este mes de octubre. Además, señaló las razones para creer en esta visión.

Latife Soto entregó una terrible predicción para este mes de octubre

Con una transmisión en vivo a través de YouTube, Latife Soto entregó una alarmante predicción para este mes. Según la tarotista, se relacióna con la «Luna de Cosecha«, este mes: «Con esta energía de cosecha tenemos que estar todos atentos porque el clima va a estar bastante fuerte este mes de octubre».

«Va a tener que estar muy pendiente la gente en Centroamérica: México, Cuba, todas las islas caribeñas. Van a haber muchos sismos y tsunamis, va a entrar un poquito, el agua en zonas caribeñas» agregó.

Pero eso no sería todo, ya que según Latife Soto, también en esa zona vendrían «muchos socavones», al igual que en Asia, donde a la vez, afirmó, vendrían «tres huracanes«.

«¿Qué quiere decir eso? Que por abajo de la tierra hay cosas que se están moviendo«, explicó la guía espiritual, en su transmisión.

Para cerrar, respecto a las señales que apuntan a estas catástrofes, Latife Soto entregó un enigmático mensaje: «Miren las aves, observen su movimiento. Ese es el consejo que me dan de arriba«.

