«Me da vergüenza salir a la calle»: Popular figura del espectáculo fue extorsionada con fotos íntimas tras sufrir robo de celular

Mariela Montero sorprendió en las redes tras subir un sensible video. En él, compartió su relato sobre una compleja situación que sufrió recientemente.

Resulta que le robaron el celular, y además, extorsionaron a familiares y amigos. Incluso, aseguró que el ladrón compartió fotografías íntimas de ella.

Popular figura del espectáculo fue extorsionada con fotos íntimas tras sufrir robo de celular

Así, Mariela Montero comenzó su relato en el video que compartió en su cuenta de Instagram: «Me robaron mi teléfono. Algún desgraciado me robó mi teléfono. Una persona que tuvo muchos problemas en su vida. Algún ser que está muy herido, muy lastimado».

«No solamente viví la situación horrible de sentir que alguien me robara, en la vereda de mi casa, sino que encima empezó a contactarse con gente, familiares míos o mi pareja. Empezó a extorsionarme con fotos«, agregó.

En esa misma línea, Mariela Montero se sinceró: «Me empezó a subir un montón de imágenes y cosas de mi vida íntima, lo cual me avergüenza un montón. Un montón, porque es algo mío en mi vida y siento que me la robaron«.

«Afecta sobre todo a la gente que me ama, a mi familia, a mi pareja. Yo soy mamá«, compartió.

Respecto a su sentir en esta compleja situación, Mariela Montero confesó: «Siempre había escuchado cómo se siente la gente cuando es robada y es una vulneración asquerosa«.

«Sigo con mucha vergüenza. Me da vergüenza salir a la calle y que la gente haya visto mis fotos, videos, me da vergüenza. Pero, bueno, es parte de la vida. Soy una figura pública y me hago cargo de mis errores y de mis cosas», complementó.

Eso sí, a pesar de todo, se mostró valiente, y desafió al ladrón: «Bueno, si querés subir, subí lo que quieras. Yo no le tengo miedo a nada«.

«Son gente grande y lo que han visto, es lo que ustedes también hacen y lo que ustedes también tienen«, cerró Mariela Montero.

