Auditor arrepentido confesó en El Chacotero Sentimental que fue infiel con su hermanastra: «Terminamos en la cama»

Este confundido auditor le contó al Rumpy en El Chacotero Sentimental la aventura que tuvo con su hermanastra mientras todos compartían, y que dejó la escoba en su vida.

05 Oct, 2025. 19:15 hrs

