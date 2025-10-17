  • EN VIVO

Auditor relató una historia llena de emociones en El Chacotero Sentimental: «Lagunas del pasado que no dejan vivir en paz»

Este auditor apodado como "Escorpio" llamó al Rumpy para relatar una historia llena de emoción. Escucha acá el confesionario favorito de Chile.

17 Oct, 2025. 17:36 hrs

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS