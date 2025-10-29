¡Los últimos urbanos confirmados! Pablito Pesadilla, Marcianeke y Toly Fu se unen a la Gira Teletón 2025

La cuenta regresiva para la Teletón 2025 ya comenzó, y con ella llega uno de los momentos más esperados del año: la Gira Teletón, que llevará música, energía y esperanza desde el extremo norte hasta el sur de Chile, preparando el ambiente para las jornadas solidarias del 28 y 29 de noviembre.

Este año, la gira contará con una renovada y potente cartelera, que ahora se completa con los nombres de Pablito Pesadilla feat. Marcianeke & Toly Fu, quienes se suman a una larga lista de artistas nacionales y consagrados del pop, trap y la cumbia.

Fran Maira, Nico Ruiz, Polimá Westcoast, Emilia Dides, Paloma Soto, UPA+, La Noche, Saiko, Gino Mella, Zúmbale Primo, Paula Rivas, Tomo Como Rey, Loyaltty, La Combo Tortuga, Jordan, Martinwhite, King Savagge, Franco “El Gorila”, Sigrid Alegría y Los Claveles, Inti Illimani y Katteyes, son los grandes artistas que dirán presentes en la gira de la cruzada solitaria.

La Gira Teletón 2025 se desarrollará en dos tramos: el norte, entre el 4 y el 8 de noviembre, y el sur, del 18 al 22 del mismo mes, con una pausa intermedia por las elecciones. Este año, el recorrido sumará nuevas paradas en Ovalle, Curicó y Castro, reforzando el compromiso de la fundación con la descentralización y la cercanía con las comunidades locales.

Grandes sorpresas: Regresa el tren de la Teletón

Una de las grandes sorpresas de este año será el retorno del tren de la Teletón, gracias a un servicio especial de la empresa EFE. La comitiva viajará desde Estación Central hasta Los Lagos, continuando luego en bus y transbordador hacia Castro, en Chiloé, donde por primera vez se realizará el cierre oficial de la gira, en una jornada que promete ser histórica.

Con este anuncio, la Gira Teletón afina los últimos detalles para llevar el espíritu solidario de la cruzada a miles de familias en todo Chile.

