«La tercera vez los pillaron»: Reconocida influencer reveló el delito que cometió su padre y lo dejó 10 años preso

Una de las invitadas al último capítulo de Podemos Hablar fue la brasileña Michelle Carvalho. La participante de Fiebre de Baile aprovechó la instancia para conversar sobre su carrera en televisión y sus mayores escándalos en la farándula nacional.

Además, en el estelar, reveló una desconocida anécdota de su infancia respecto a su padre. Resulta que él fue parte de una banda que robó un banco, y acabó en la cárcel durante 10 años.

Reconocida influencer reveló el delito que cometió su padre y lo dejó 10 años preso

En medio de la conversación con Diana Bolocco, la brasileña comenzó a explicar esta difícil anécdota: «Creo que entre 2 y 3 años, mi papá trabajaba en un banco y ahí se le ocurrió la brillante idea con sus amigos de robar el banco».

«Él daba el acceso, el paso, era el guardia. O sea, lo que tengo entendido hasta hoy es que él era el guardia, él daba el acceso, facilitaba la entrada a las personas que cometían el robo», agregó Michelle Carvalho.

Entonces, la modelo empezó a relatar cómo fue el momento en el que se empezaron a dar cuenta de lo que estaba pasando: «Mis abuelos no sabían, mi mamá no sabía, hasta que empezaron a desconfiar cuando él aparecía con abundantes montos de dinero en la casa».

«Parece que lo hizo una vez y funcionó, lo hizo dos veces y funcionó, parece que la tercera vez los pillaron. Ahí hubo como un atraco dentro del banco, uno salió muerto, otro lastimado. El otro que estaba saliendo lastimado dijo ‘bueno, me voy (a la cárcel) pero tú también vienes conmigo, porque él me ayudó'», explicó en el programa.

Por último, Michelle Carvalho comentó la sentencia a la que se enfrentaron: «Fueron todos para la cárcel y estuvieron como 15 años cada uno. De los 15, él cumplió creo que nueve o diez. Impactó en nuestras vidas, como niños, como hijos, ese alejamiento, poder solamente visitarlo un par de veces en el mes».

Eso sí, también aseguró que por su corta edad no entendía lo que estaba pasando, y nunca percibió la gravedad de lo que su padre había hecho, ni el lugar en donde estaba:

«Para nosotros, yo y mi hermano, nunca fue como ‘estamos yendo a una cárcel’. Era como ‘tu papá está viviendo allá en un lugar trabajando y lo van a visitar’. Siempre cuando era día de visita de familia, era un ambiente muy feliz, decoraban, ellos nos entregaban regalos, era una fiesta. Nosotros nos íbamos a divertir allá», cerró Michelle Carvalho.

