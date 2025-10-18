«Era un requisito»: Michelle Carvalho recordó la insólita exigencia de Alexis Sánchez para mantener su relación

Michelle Carvalho estuvo presente en el último capítulo de Podemos Hablar, emitido la noche de este viernes. En el estelar de Chilevisión, la brasileña repasó su carrera en televisión, sus mayores polémicas, y su regreso triunfal en Gran Hermano 2.

Por otro lado, entre la conversación con Diana Bolocco, recordó su fugaz relación amorosa con Alexis Sánchez, y reveló el particular motivo que llevó a su quiebre.

Michelle Carvalho recordó la insólita exigencia de Alexis Sánchez para mantener su relación

Michelle Carvalho recordó en el programa su relación con Alexis Sánchez, y reveló cómo se conocieron: «Fue de una manera muy peculiar, fue por Facebook».

Cabe recordar que esto ocurrió cuando el futbolista jugaba en Barcelona. Según Michelle Carvalho, tras varias conversaciones, él le pidió que hicieran una videollamada: «Ahí empezamos a hablar por días», aseguró.

«Yo no sé si me enamoré, pero recuerdo que éramos muy cómplices y amigos, nos divertíamos mucho», comentó la brasileña.

Eso sí, Michelle Carvalho recalcó que lo recuerda con mucho cariño: «Íbamos a la playa, íbamos a muchos restoranes, salíamos con sus compañeros de club».

«No tengo contacto con él hace años, pero siempre le deseo lo mejor», agregó.

El único problema llegó cuando Alexis Sánchez le hizo una llamativa petición, que terminó por quebrar la relación. Según Michelle Carvalho, él le pidió que dejara la televisión:

«Era un requisito, como no le gustaba la exposición, pedía que para que lo nuestro funcionara tenía que renunciar a eso, y yo no quise renunciar», cerró la modelo.

