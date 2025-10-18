«Iba por unas semanas…»: Daniella Campos reveló el verdadero motivo detrás de su polémica salida de El Internado

Recientemente, comenzó el nuevo reality de Mega, El Internado. El encierro ya empezó con una serie de polémicas, entre ellas, una grave acusación contra Daniella Campos.

Resulta que en el programa Sígueme, de TV+, aseguraron que su salida se dio en medio de una tensa discusión, en la que terminaría siendo expulsada del programa:

«Perdió los estribos con una productora peruana. Después se calma, ofrece disculpas y no le habrían aceptado el arrepentimiento«, afirmaron en el programa.

Daniella Campos reveló el verdadero motivo detrás de su polémica salida de El Internado

Desde Mega, se desmintió tajantemente esta versión, y aseguraron: «Megamedia informa que Daniella Campos ha dejado de participar del reality El Internado que se transmite por Mega. La decisión fue tomada de común acuerdo, priorizando la salud de la exparticipante del programa».

Por su parte, Daniella Campos también se refirió al hecho, y entregó las razones reales de su salida, en conversación con El Filtrador: «Me dieron tres crisis al trigémino allá. Se me activó el nervio y ya no era compatible, se priorizó mi salud a petición mía y aceptada por el equipo».

«No se sabe cuándo vuelve a su normalidad. Yo iba por unas semanas que casi se cumplieron», agregó respecto a su enfermedad, y también, a su salida anticipada del programa.

Eso sí, no se refirió directamente a los rumores de la supuesta discusión con la productora. Daniella Campos, incluso, aseguró estar agradecida de la producción, puesto que: «Se portaron muy bien conmigo».

También podrías revisar en tu Radio Corazón: «Era un requisito»: Michelle Carvalho recordó la insólita exigencia de Alexis Sánchez para mantener su relación

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google