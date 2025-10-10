Día Mundial de la Salud Mental: un desafío pendiente para Chile pese a los avances

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que busca visibilizar la importancia del bienestar psicológico y emocional en todo el mundo. En Chile, sin embargo, los datos revelan una realidad preocupante: casi una de cada cuatro personas ha enfrentado algún trastorno mental, mientras las brechas en acceso y atención siguen creciendo.

Según cifras recopiladas por la Comisión de Salud Mental del Congreso, la prevalencia de trastornos mentales en el país alcanzó un 24 % en 2023. Entre ellos, la depresión y la ansiedad son los diagnósticos más frecuentes en consultas médicas y estudios poblacionales.

Los efectos de la pandemia siguen siendo notorios. Diversos informes advierten que mujeres, jóvenes y personas con menor nivel educacional fueron los grupos más afectados, tanto en síntomas como en acceso a tratamiento.

Falta de profesionales y largas esperas

El déficit de especialistas en salud mental es una de las principales barreras. En varias regiones del país, no hay suficientes psicólogos ni psiquiatras en la red pública para cubrir la demanda, lo que se traduce en listas de espera que superan los seis meses en algunos casos.

Además, el costo de las atenciones privadas deja fuera a gran parte de la población. Según expertos, el acceso desigual es uno de los factores que más agrava la crisis.

El Plan Nacional de Salud Mental busca fortalecer la atención comunitaria y vincularla con la atención primaria. Sin embargo, su ejecución avanza lentamente. La falta de recursos y de equipos técnicos adecuados ha frenado su impacto.

Organismos internacionales recomiendan que al menos un 6 % del presupuesto sanitario nacional se destine a salud mental. En Chile, el monto aún no llega al 3 %, lo que evidencia una brecha presupuestaria que limita cualquier avance sostenido.

En este Día Mundial de la Salud Mental, el mensaje es claro: la salud mental es un derecho, no un privilegio. Y aunque los desafíos son grandes, abrir espacios de diálogo, empatía y cuidado mutuo puede marcar la diferencia.

