La escalofriante predicción de Latife Soto sobre posible muerte de líder político: Entregó fecha tentativa de su deceso

Esta semana Latife Soto ha dado que hablar con sus predicciones.

A través de sus transmisiones y su canal de Youtube, la guía espiritual ha estado bastante activa alertando a la población con sus cartas.

En ese contexto, recientemente vaticinó la muerte de una figura política internacional.

“Vienen lutos, yo les dije a ustedes que durante estos meses venían muchos lutos», aseguró.

“A uno que me mostraron que puede partir es Raúl Castro y él podría estar aquí hasta febrero de 2026″, reveló. Es importante destacar que el ex mandatario de Cuba tiene actualmente 94 años.

«Va a partir de este plano y ahí me dan un Cuba libre. Ahí pídanse ese trago, un Cuba libre, después de eso. Viene la libertad», cerró.

Latife Soto sobre muerte de destacado artista

En las clásicas transmisiones que realiza Latife Soto junto a José Antonio Neme, la vidente preocupó a los fanáticos de un reconocido cantante urbano.

«Es como de Costa Rica, Puerto Rico. Yo no creo que sea Bad Bunny, me llega como Aniel, Anuel… algo así», refiriéndose a la estrella del género urbano: el boricua Anuel AA.

“Es como si supiera que le queda poco y él viene con una tristeza muy grande, desde hace mucho tiempo, por una mujer que no le corresponde», cerró

Es importante recordar que el intérprete de hits como “Amanece” y «Ella quiere beber» se presentará el próximo 18 de octubre en nuestro país, específicamente en el Estadio Santa Laura.

A ello, se le suma el reciente accidente del también puertorriqueño Zion, quien sufrió un accidente mientras manejaba una moto de cuatro ruedas.

Tras el suceso, los cibernautas rápidamente recordaron la predicción de Latife.

Sin embargo, en la jornada de hoy el equipo del reggaetonero actualizó el estado de salud de Zion: «continúa recuperándose favorablemente y confía plenamente en que Dios tiene el control», aclararon.