Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

En la antesala de su gran concierto en el Movistar Arena, Kanela se sinceró en exclusiva con Radio Corazón a través de una íntima entrevista, donde el vocalista de Noche de Brujas repasó absolutamente toda su carrera musical.

Noche de Brujas prepara el concierto más ambicioso de su carrera

El cantante adelantó que el espectáculo del 1 de noviembre en el Movistar Arena será uno de los más grandes en la historia de la banda. “Es un show de casi tres horas, son 107 canciones”, reveló Kanela, agregando que “el show tendrá toda la discografía, es como volver a los primeros Olmué, los primeros festivales de Talca”.

Durante la entrevista, el vocalista también hizo un repaso por su carrera y los momentos más difíciles, recordando especialmente el Festival de Viña 2020: “Fue uno de los shows más difíciles que hemos tenido como banda”, confesó.

«Son 25 años de mucho aprendizaje y mucha pasión… Yo soy una persona que de las cosas malas siempre rescata lo positivo», aseguró sobre su pasión por la música.

Además, el artista no ocultó su deseo de volver al Festival de Viña y seguir dejando huella: “Soy fanático del Festival de Viña, vivir una tercera oportunidad sería maravilloso. Y ojalá poder lograr un Grammy antes que me jubile”, recalcó Kanela, sorprendiendo a todos.

Con nostalgia, Kanela también recordó sus inicios: «Yo nací en esta radio, venía a dejar los discos… Andaba con mi personal stereo escuchando Radio Corazón, sonó ‘Tu primera vez’ y me puse a llorar».

El próximo 1 de noviembre será una noche épica para la cumbia nacional, la mítica banda Noche de Brujas prepara una celebración nunca antes vista. 25 años no son en vano, Kanela y compañía tirarán la casa por la ventana y Radio Corazón estará ahí. Solo faltas tú.

