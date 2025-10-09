El inesperado secreto de Felipe Camiroaga que Willy Sabor reveló en plena transmisión: sorprendió a todos en el estudio

La jornada del pasado miércoles, Felipe Camiroaga hubiera cumplido 59 años de edad. Por lo mismo, estuvo en la pauta de varios programas de televisión.

En ese contexto, es que varios famosillos recordaron experiencias y anécdotas con el emblemático animador.

Siguiendo por esa línea, uno de los espacios que recordó a Felipe Camiroaga fue «Hay que decirlo».

Durante la emisión del programa, Willy Sabor sorprendió al revelar una desconocida conversación con «El Halcón de Chicureo», charla que contó con una confesión por parte del icónico animador del «Buenos Días a Todos».

«Fue en una conversación de esas, bien de amigos, de compañero de trabajo. Yo lo conté hace tiempo en este canal, dije que Felipe nunca se quiso casar, pero sí quería tener un hijo», partió relatando.

Willy Sabor revela desconocida conversación con Felipe Camiroaga

Willy Sabor continuó relatando la íntima conversación que tuvo con Felipe: «Me lo dijo como amigo, ‘no creo que me case nunca, pero sí quiero tener un hijo”.

La revelación de Willy Sabor sorprendió a todos en el estudio. Es más, Nacho Gutiérrez tuvo una rápida reacción y señaló que no sabía de la situación.

Para cerrar, fueron varios los personajes que saludaron y conmemoraron a Felipe Camiroaga, ya sea a través de redes sociales o mediante los diversos programas de televisión.

Por ejemplo, su hermana Paola, que posteó un registro familiar y escribió: «Hoy celebramos el día de tu cumpleaños, como hacemos cada año, aunque ya no estés».

Por otro lado, su hermana Soledad también le dedicó emotivas palabras mediante Instagram: «Hoy celebramos el cumpleaños del Feli, en uno de sus mejores momentos, rodeado de la naturaleza que tanto amó. Amar es dejar el ego y renacer en una unión más profunda con la vida», cerró.

