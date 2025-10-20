La actriz Ingrid “Peka” Parra generó preocupación entre sus seguidores tras compartir un video en redes sociales donde relató un complejo episodio médico. Durante una mamografía, los especialistas detectaron un nódulo en su seno derecho, el cual inicialmente fue catalogado como un posible caso de cáncer.

“Tanto tiempo que mi nódulo que tenía en mi pechuga derecha pasó de ser una etapa dos a una etapa cuatro… Eso quiere decir cáncer. No me quedé con solo esa opinión. Fui con otra oncóloga, me hizo otros exámenes y bajamos a etapa tres. Estoy en estudio todavía”, explicó la intérprete en un registro publicado en Instagram.

Ingrid Parra entrega detalles de su diagnóstico

Sus palabras encendieron las alarmas entre sus seguidores, quienes rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y preocupación. Ante la confusión generada, Peka Parra decidió subir un nuevo video para aclarar su verdadero estado de salud y desmentir que padezca cáncer.

“Quiero agradecer a todas las personas que me han escrito preocupadas por mí y enfatizar que, esa noticia no es correcta”, señaló la actriz, haciendo referencia a los medios que difundieron que había sido diagnosticada con la enfermedad.

“Yo hablé contando mi experiencia… Lamentablemente, nunca más… De un nódulo en mi pechuga, que tenía un BI-RADS 2, después tuve un BI-RADS 4 y con nuevos exámenes, nueva doctora también, bajó a BI-RADS 3, que es un nódulo que está en estudio aún”, precisó.

La artista reiteró que no tiene cáncer. “No tengo esa enfermedad y no la voy a tener, porque tengo un nódulo. Bueno, uno no puede escupir al cielo, francamente, pero lo decreto que así va a hacer”, continuó la actriz.

Finalmente, Parra reconoció que todo se trató de una confusión: “Fue un error, quizás mío, de explicar mal la situación, de no saber cómo, pero no. Gracias a todos por su preocupación, pero estamos superbién por acá”.

