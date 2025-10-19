«Entiendo que tienes necesidades biológicas…»: María Luisa Godoy impactó al revelar que contrató una trabajadora sexual para su padre de 86 años

María Luisa Godoy comentó una inesperada anécdota que involucra a su padre, en el último capítulo de «Mari Con Edu«, podcast junto a Eduardo Fuentes.

Según la animadora, todo partió con una triste situación, que la llevó a buscar ayuda de la persona menos esperada.

María Luisa Godoy impactó al revelar que contrató una trabajadora sexual para su padre de 86 años

Así, María Luisa Godoy contó en el podcast el grave hecho que realizó su padre: «Yo tenía una persona que trabajaba en la casa, una niña jovencita, súper linda (…) llega llorando a mi pieza, ‘su papá me dijo que me sacara la ropa y me metiera a la cama’. Yo le digo ‘perdón, le juro que nunca más va a volver a pasar, le pido mil disculpas’».

A pesar de lo que había ocurrido, la comunicadora, después de retarlo, quiso buscar una solución para su padre:

«Yo le digo: ‘Papá, es que te fuiste al chancho, es que de verdad hay códigos, hay ciertas cosas que no puedes hacer y tienes que tener límites’. Y le cuento esto: ‘Papá, yo te entiendo. Si es que no creáis que no soy empática contigo, yo entiendo que tú tengas necesidades biológicas. Yo esa cuestión la puedo entender como hija. Y si tú tienes necesidades biológicas, te pago una mara…’».

Según relató María Luisa Godoy, dos semanas después, su padre le pidió que cumpliera con su palabra, y le trajera a su «amiga». A todo esto, también reveló que su padre «Debe haber tenido 86 años».

Entonces, María Luisa Godoy acudió a su compañero en el matinal de Chilevisión, Leo Caprile: «El Leo me dice ‘te voy a averiguar’ y me dice que hay una especialista en abuelitos, Antonia. Llamó a Antonia, le digo ‘hablas con María Luisa Godoy‘».

«‘Necesito que vayas a mi casa, que yo vivo con mi papá. Tú me dices a la hora que estés, va a estar la persona que trabaja en mi casa. Yo no voy a estar, por razones lógicas, no me daba para tanto. Yo me voy a retirar, te dejo el cheque en la entrada‘», explicó la animadora.

Así, María Luisa Godoy confesó que después: «Llegó Antonia, yo me fui y dejé el cheque en la entrada. No me aguanté y al día siguiente, estaba almorzando con mi papá y le digo ‘¿y? ¿Cómo te fue?’. Mi papá me dice: ‘Llegué a una conclusión: si no hay amor, no funciona’. Y la hue… se llevó el cheque y no hizo la pega«, cerró entre risas.

