«El evento fue ayer y no llegaste»: María Luisa Godoy recordó cuándo se traspapeló y no llegó a animar evento

El más reciente capítulo del podcast «Mari Con Edu«, de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, tuvo una insólita revelación.

Resulta que la comunicadora se traspapeló con un evento, y terminó llegando al otro día.

María Luisa Godoy se traspapeló y no llegó a animar evento

El podcast, esta vez, tuvo como temática los grupos de WhatsApp. Ahí, María Luisa Godoy le dijo a su compañero: «Yo me di cuenta que habían muchos Whatsapp que nunca veía. Tú fuiste testigo que el otro día llegué al día siguiente a un evento«.

«La Mari llegó a un evento y había sido el día anterior, el problema es que ella lo animaba», complementó Eduardo Fuentes.

Entonces, María Luisa Godoy explicó que una empresa de la que es embajadora le pidió animar un evento. El problema es que cuando llegó al salón de eventos no había nadie: «Justo iba hablando con teléfono contigo (Eduardo) (…) Y de repente digo ‘qué raro, no hay nadie. ¿Se habrá cancelado por la lluvia? Te voy a cortar para llamar a los gallos, qué por qué no hay nadie’».

«No había ni un auto afuera. Yo decía ‘qué raro’. Y era ese día que llovió un montón, ¿se acuerdan? Yo dije ‘se debe haber cancelado por lluvia, en una de esas, no sé’», agregó la comunicadora.

Entre risas, Eduardo Fuentes le reiteró:»‘¿cómo no me avisan? La gente poco profesional que no avisa que se canceló por lluvia’».

La comunicadora comentó que después llamó a la empresa, y le contestaron: «Me dice: ‘Mari, el evento fue ayer y no llegaste. Te pusimos Whatsapps ‘¿dónde estás? ¿A qué hora llegas?’. Y no llegaste’».

«Yo nunca vi los mensajes. Dije ‘¿cómo no me llamas? Si no te contesto, ¿cómo no me llamas?’. Yo lo tenía anotado en mi agenda», confesó María Luisa Godoy.

Para cerrar, aclaró: «No llegué al evento, no se enojaron conmigo, menos mal. Fue un chascarro que me pasó. Menos mal me perdonaron, lo entendieron y yo dije ‘para la otra, llámenme’».

