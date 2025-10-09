  • EN VIVO

Auditor sorprendió en El Chacotero Sentimental con su peculiar rubro: «Me contratan para ser el tercero en la fantasía»

Este auditor apodado como Leo, llamó al Chacotero Sentimental y relató como es su trabajo, y es que algunas parejas piden a uno más para que funcione la cosa.

09 Oct, 2025. 17:53 hrs

También puedes leer en Radio Corazón: Daniela Aránguiz le dedicó ofensivas palabras a Dani Castro: Panel de «Sígueme» no podía creer lo que escuchaba

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS