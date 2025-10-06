¡Conmoción en Mega! Revelan en vivo sensible noticia que golpeó al área de prensa: «Falleció el viernes»

Fue un fin de semana triste en las inmediaciones de Mega, luego de que comunicaran una sensible noticia que remeció al equipo de Meganoticias Actualiza, espacio que la señal transmite los fines de semana.

En este contexto, al momento de finalizar la programación del día sábado, la periodista Paloma Ávila dio a conocer el deceso del padre de uno de los integrantes del equipo de prensa.

«Despedimos nuestro noticiario enviando nuestro cariño y compañía a nuestro compañero Nicolás Lira, cuyo padre, Luis Salamanca, falleció este día viernes», comenzó diciendo la comunicadora a través de la emisión del noticiero.

Asimismo, invito a sus cercanos a que lo acompañaran a la Parroquia de Nuestra Señora de Monserrat, ubicada en Puente Alto. «Para quienes quieran rendir un homenaje y acompañar a su familia en este difícil momento», fueron sus palabras.

Informan muerte de padre de miembro de Mega en plena transmisión

«Le enviamos a su familia, amigos y cercanos, nuestras más sentidas condolencias. Abrazo apretado, Nico», cerró la periodista de Meganoticias.

Mientras Paloma Ávila entregaba unas sentidas palabras, apareció una imagen del padre del trabajador. Esto en modo de homenaje y justamente en el cierre de la transmisión.

El mensaje fue comentado en redes sociales, donde los cibernautas le entregaron mensajes de positivismo a Nicolás Lira.

Cabe destacar que el funeral se realizó el día de ayer en el Cementerio El Prado, en la comuna de La Florida.

También puedes leer en Radio Corazón: ¡De Chile para el Mundo! 31 Minutos deslumbró en Tiny Desk con sus mayores éxitos