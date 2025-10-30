Filtran la millonaria deuda que Jean Paul Pineda le debe a Faloon Larraguibel por pensión alimenticia

El exfutbolista Jean Paul Pineda, recordado por su paso por Colo Colo, vuelve a estar en el ojo del huracán.

Esta vez, el problema tiene que ver con una deuda de pensión alimenticia hacia sus hijos con Faloon Larraguibel, su expareja y figura televisiva.

Según confirmó la abogada de Faloon, Lya Rojas, al programa Que Te Lo Digo, Pineda no habría pagado la pensión desde junio hasta octubre de este año. La profesional explicó que el incumplimiento podría derivar en medidas de apremio por parte de la justicia, ya que se trata de una obligación legal que protege el bienestar de los menores.

La millonaria deuda que mantiene Jean Paul Pineda

El periodista Sergio Rojas mostró documentos que detallan el monto total de la deuda: $2.336.867. Esta cifra incluye los intereses generados por el atraso en los pagos.

Por su parte, Faloon, conocida por su paso por Yingo y Fiebre de Baile, prefirió no referirse públicamente al conflicto.

Cabe destacar que Jean Paul Pineda se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario, situación que se suma a los diversos conflictos personales y judiciales que ha enfrentado en los últimos meses.

