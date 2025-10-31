Las mejores películas y series para una maratón de Halloween sin salir de casa

¡Es hoy, es hoy!, llegó una de las celebraciones más esperadas por los chilenos y chilenas. Mientras algunos salen a pedir dulces o a fiestas de disfraces, otros prefieren quedarse en casa disfrutando de un buen maratón de películas o series de terror.

Si eres de los segundos, acá te dejamos una selección perfecta para pasar una noche de sustos, risas y clásicos que nunca fallan en Halloween.

American Horror Story

Una serie imperdible para los fanáticos del terror. Con 12 temporadas, cada una presenta una historia distinta: desde manicomios y brujas, hasta cultos y el apocalipsis. Inspirada en hechos reales, “American Horror Story” está disponible en Disney+.

Las Casitas del Horror (Los Simpson)

Los especiales de Halloween de “Los Simpson” son un clásico. Cada año, la serie lanza capítulos llenos de humor y terror, como el de la temporada 12, donde un horóscopo anuncia la muerte de Homero. Perfecto para quienes buscan algo más liviano.

Chucky

El muñeco asesino más famoso del cine también tiene su serie. “Chucky”, escrita por Don Mancini, cuenta con tres temporadas llenas de sangre y suspenso. Las dos primeras están disponibles en Netflix.

El Exorcista

Un clásico que no puede faltar. Estrenada en 1973 e inspirada en un exorcismo real ocurrido en 1949, “El Exorcista” sigue siendo una de las películas más aterradoras de todos los tiempos.

Weapons

Una opción más reciente. Estrenada este 2025, “Weapons” cuenta la historia de la misteriosa desaparición de varios compañeros de clase. Disponible en HBO Max.

Scary Movie

Si el terror no es lo tuyo, “Scary Movie” es la alternativa ideal. Esta comedia parodia películas como “Scream” y promete carcajadas entre susto y susto.

El Conjuro

Y para cerrar, otro imperdible del género: “El Conjuro”. Basada en los casos reales de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, mezcla susto, tensión y misterio en su punto justo. Puedes verla en HBO Max.

