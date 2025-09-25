Usuarios hacen pebre a Naya Fácil tras acción que realizó en su viaje a Japón: «Vergüenza nacional y «dejando mal al país»

En los últimos días, Naya Fácil ha estado activa subiendo videos de su viaje en Asía.

La influencer actualmente se encuentra junto a su hermana Sigrid en Japón, esto luego de estar una semana en Corea del Sur.

Sin embargo, el viaje no ha estado alejado de la polémica. Recientemente, un registro que Naya Fácil subió a sus redes sociales ha enfurecido a varios cibernautas, que la hicieron pebre a través de los comentarios.

«Mis facilines, tamo’ en Japón«, escribió en una seguidilla de registros que posteó a través de sus redes sociales.

En el carrusel se parecía la cultura japonesa y sus primeros días en el país, lugar que denomina como «un sueño cumplido».

No obstante, un video que la influencer subió a sus redes sociales causó repudio en algunos cibernautas.

¿Qué pasó con Naya Fácil en Japón?

En el registro, se puede apreciar a ella y su hermana corriendo rápidamente. Esto tras el supuesto robo de un póster.

Los rápidos cibernautas no la perdonaron y reaccionaron de manera molesta, cuestionando su actuar en el país asiático.

«Naya fácil y su hermana robando en Japón, se fueron sin pagar del restaurante y luego robaron unos afiches de otro lugar», comentó una seguidora.

«Tipico de chilenos, dejando mal a su propio país», «Esta ordinaria dejándonos mal, cuando los japoneses se emocionan cuando les dices que eres de Chile. Vergüenza nacional» y «La gente hace famosa a personas tontas» fueron algunos de los comentarios que dejaron en una publicación que se viralizó en la plataforma X.

Te dejamos el registro a continuación:

Naya fácil y su hermana robando en Japón, se fueron sin pagar del restaurant y luego robaron unos afiches de otro lugar. pic.twitter.com/Iy1uowrW3W — Shady Princess (@shaddyprincesss) September 25, 2025

