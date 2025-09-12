Ricardo Arjona anuncia nueva fecha en el Movistar Arena tras éxito de ventas

Ricardo Arjona vuelve a escribir una página histórica en su estrecha relación con el público chileno. El artista guatemalteco anunció una tercera fecha en el Movistar Arena para el 9 de junio de 2026, luego de que las entradas para sus shows del 5 y 7 de junio se agotaran en cuestión de horas.

La noticia confirma una vez más el lugar privilegiado que Arjona ocupa en el corazón de los fanáticos nacionales, quienes han acompañado cada etapa de su carrera con fidelidad inquebrantable. No es la primera vez que ocurre: cada vez que se anuncia su regreso, los tickets vuelan, consolidando a Chile como una de sus plazas más importantes en el mundo.

El vínculo entre Arjona y nuestro país trasciende lo musical. Con 32 presentaciones en el Movistar Arena, el cantautor ostenta el récord absoluto de conciertos en ese recinto, un logro que refleja la fuerza de una conexión construida a lo largo de los años.

Sus últimos shows SOLD OUT en el Estadio Bicentenario de La Florida fueron una muestra de esa magia: miles de voces coreando cada canción, en noches que quedaron grabadas en la memoria colectiva.

Lo Que el Seco No Dijo: La gira más ambiciosa de Ricardo Arjona tiene nueva fecha en Chile

La Gira llega en el punto más alto de la carrera de Arjona, después de haber agotado funciones en ciudades como Nueva York y Miami, y de anunciar 23 conciertos en su natal Guatemala. El fenómeno que rodea a esta gira confirma que se trata del tour más grande de su trayectoria.

Ahora, con tres fechas confirmadas en Santiago, el Movistar Arena se prepara para vivir una verdadera fiesta de música, emociones y recuerdos junto a uno de los artistas más queridos por el público chileno.

Las entradas las puedes adquirir a través del sistema Puntoticket.